Juve, da Emerson a Zaniolo: i nomi della lista di Allegri

TORINO - «Questi due arrivi hanno anticipato i tempi, poi è normale che non finsca qui, perché a giugno ci sarà un altro mercato», commentava Massimiliano Allegri l’arrivo di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, dopo la chiusura della sessione invernale di trattative. Sessione in cui la società bianconera aveva appunto anticipato l’opera di rafforzamento programmata per l’estate, opera sulla quale dirigenti e tecnico avevano e hanno le idee già chiare. Perché, come spiegato sempre da Allegri riguardo alle valutazioni sull’organico da fare in questi mesi, «Se a gennaio-febbraio non conosco la squadra, vuol dire che abbiamo buttato mesi di lavoro. Con la società abbiamo le idee chiare e una stessa linea». Linea che comincia ad apparire distinta, almeno per quanto riguarda reparti e tipologia di giocatori. Non ancora del tutto sui singoli obiettivi, ma è normale visto che ad aprile non è ancora tempo di stringere ed è bene seguire più piste, per avere alternative pronte qualora una dovesse chiudersi. In alcuni casi, comunque, la linea è già piuttosto chiara anche riguardo ai nomi. [...]