Di Maria-Juve, nuovo indizio social: il post di Soulé

Angel Di Maria sembra avvicinarsi sempre di più alla Juventus. I dirigenti bianconeri stanno effettuando diverse valutazioni economiche sulla fattibilità dell’eventuale affare che porterebbe El Fideo alla Continassa. Il 34enne, attualmente al Psg, in stagione ha collezionato 24 presenze in Ligue 1 e 5 in Champions League, arricchite da 3 gol e 8 assist.