Juve, De Sciglio fino al 2025: la firma è vicinissima

È vicinissimo alla firma Mattia De Sciglio : prolungamento di tre anni, fino al giugno 2025. Juventus e giocatore, che gode della fiducia di Massimiliano Allegri, sono ormai d’accordo da tempo e hanno deciso di continuare ancora insieme dopo il rientro, l’estate scorsa, del terzino dal prestito al Lione. A incidere, sicuramente, il ritorno del tecnico livornese sulla panchina bianconera: è stato lui a volere che De Sciglio non se ne andasse ancora in prestito, confidando soprattutto sulle sue qualità di jolly, potendo giostrarsi su entrambe le fasce.

Juve, si conclude il periodo dei rinnovi

E con De Sciglio si conclude in casa Juventus il periodo dei rinnovi. Ma dei cinque bianconeri in scadenza ne sono rimasti soltanto tre a Torino: oltre al terzino azzurro, Juan Cuadrado, per il quale è scattato in automatico (al raggiungimento delle 40 presenze) il rinnovo di una stagione, Mattia Perin, che ha firmato fino al 2025 accettando di abbassarsi l’ingaggio, secondo la politica di contenimento dei costi e di bilancio sostenibile varato dall’ad Maurizio Arrivabene.

