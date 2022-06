Milik chiude alla Juve: "Mi piacerebbe restare al Marsiglia"

"Mi piacerebbe restare all'Olympique Marsiglia. Abbiamo ancora molto da darci a vicenda". Così Arkadiusz Milik, dal ritiro della nazionale polacca, ha espresso il proprio desiderio di restare a giocare in Ligue 1 chiudendo di fatto a un trasferimento. Su di lui si era fiondata la Juve, che aveva visto nell'ex Napoli un profilo interessante per il dopo Morata - è in corso la trattativa con l'Atletico Madrid -.