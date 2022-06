Pogba-Juve sempre più vicini, ma dalla Francia rilanciano l’interesse del Psg

TORINO - Terminata l'avventura al Manchester United, Paul Pogba riflette sul suo futuro, che si colora sempre più di bianconere. Dalla Francia però arriva una nuova indiscrezione: secondo il portale specializzato 'Rmc Sport', il centrocampista francese sarebbe in attesa del possibile approdo di Zinedine Zidane al Psg. Luis Campos, per ascoltare la proposta parigina. Il portale francese sostiene infatti - Terminata l'avventura al, Paul Pogba riflette sul suo futuro, che si colora sempre più di bianconere. Dalla Francia però arriva una nuova indiscrezione: secondo il portale specializzato 'Rmc Sport', il centrocampista francese sarebbe in attesa del possibile approdo dial Psg. Nel caso in cui l'ex allenatore del Real Madrid dovesse davvero diventare il nuovo tecnico del club parigino , Pogba potrebbe mettersi al tavolo con il neo ds dei campioni di Francia,, per ascoltare la proposta parigina. Il portale francese sostiene infatti che il Paris Saint-Germain sia vicino a un accordo con Zidane che andrebbe così a sostituire Mauricio Pochettino: l'approdo del campione del mondo produrrebbe un effetto boomerang sul mercato e, secondo quanto riporta Rmc Sport, potrebbe destabilizzare lo stesso Pogba. Non è un segreto che 'Zizou' sia un grande estimatore di Pogba: lo voleva già al Real Madrid in tempi non sospetti.

Psg-Zidane: arriva la smentita

"Tutte queste voci sono infondate. Sono l'unica persona ammessa a rappresentare e consigliare Zinedine Zidane e né lui né io siamo stati contattati direttamente dal proprietario del Psg". Alain Migliaccio, storico consulente del tecnico francese, smentisce in maniera abbastanza netta a "L'Equipe" le voci che vorrebbero l'ex allenatore del Real Madrid in pole per sostituire Pochettino alla guida del Paris Saint-Germain. "Non sono nemmeno sicuro che l'Emiro del Qatar sia davvero interessato all'arrivo di Zinedine Zidane", sottolinea Migliaccio.