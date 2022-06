Di Maria alla Juve, la risposta è imminente: c'è ottimismo

Il tempo delle attese è finito, comincia quello delle risposte. È una settimana importante per la Juventus su due fronti aperti da tempo. Di Paul Pogba scriviamo a pagina 11, qui l’attenzione è puntata su Angel Di Maria. Il nome dell’argentino è, insieme con quello del francese, simbolicamente cerchiato di rosso sul tabellino di Massimiliano Allegri. [...] Per averlo il club bianconero non ha insistito sull’ipotesi di un biennale, che avrebbe permesso di usufruire delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita. Di Maria vuole concedersi un anno soltanto in Europa, in ottica Mondiale, per poi rientrare a casa e giocare di nuovo con quel Rosario Central salutato nel 2007.