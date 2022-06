Juve, perchè Rabiot va al Max. E perchè potrebbe comunque partire

Se solo segnasse qualche gol, potrebbe essere il nuovo Khedira: criticato da una buona fetta di tifosi e opinione pubblica, imprescindible per Massimiliano Allegri. In effetti all’inizio della scorsa stagione il tecnico bianconero lo aveva anche detto, ad Adrien Rabiot, che con i suoi mezzi avrebbe dovuto realizzare 10 reti. Salvo ricredersi dopo qualche mese, verificato che, pur tra tante qualità, il francese quella di vedere la porta non la possiede. O perlomeno non è ancora riuscito a tirarla fuori, assieme ad altre doti relative alla fase offensiva: ed è il mix tra questa lacuna e l’ingaggio da 7 milioni a stagione una delle ragioni principali delle critiche. […] Un rinnovo ora è da escludere, visto che probabilmente la proposta dovrebbe essere al ribasso. Così esiste il rischio che la Juventus possa perdere Rabiot a parametro zero la prossima estate: poco male dal punto di vista economico, visto che a parametro zero era stato anche ingaggiato.