Matthaus: "Il Bayern Monaco vuole De Ligt, ma come lo paga?"

BERLINO (Germania) - Il futuro di Matthijs de Ligt potrebbe parlare tedesco dopo che gli ultimi rumors hanno riportato di un accordo tra il giocatore olandese con il Bayern Monaco, la trattativa con la Juventus è ancora da affinare anche perchè le contendenti non mancano al difensore bianconero, intanto sorgono dubbi attorno al mercato dei campioni di Germania. Sulle pagine del quotidiano tedesco Bild l'ex Inter Lothar Matthaus s'interroga sulla liquidità dei bavaresi: "Mi chiedo da dove provengano così tanti soldi all'improvviso. Fino a poco tempo si diceva che ci fossero state meno entrate televisive a causa della pandemia. Ecco perché non si è raggiunto un accordo per rinnovare con Lewandowski e la situazione di Gnabry non è chiara - aggiunge - Poi arriva Mané per 41 milioni di euro, Laimer deve venire per 20 o 30 milioni e adesso De Ligt per 60, 70 o anche 80 milioni".