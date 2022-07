Fenucci blinda Arnautovic, ma Cherubini e la Juve ci sono

TORINO - «Arnautovic è incedibile». Dopo la blindatura dell’uomo mercato del Bologna Giovanni Sartori, ieri è arrivata quella dell’amministratore delegato Claudio Fenucci. I rossoblù vogliono ripartire dal bomber austriaco, autore di 15 reti nell’ultima stagione. Ma Arnautovic, che in settimana si riunirà alla squadra, è tutto tranne che insensibile alla corte della Juventus. Alla Continassa lavorano da settimane sull’ex Inter, considerato l’opzione migliore come vice Vlahovic grazie al suo mix di esperienza, tecnica e fisico. Uno dei principali sponsor dell’austriaco è Massimiliano Allegri, ben consapevole che Vlahovic, seppur fortissimo, ogni tanto avrà bisogno di rifiatare. A maggior ragione in una stagione che si presenta anomala a causa del Mondiale in Qatar in programma tra novembre e dicembre. Per tutti questi motivi, nonostante la “difesa” del Bologna, tanto Arnautovic quanto la Juventus non perdono le speranze di arrivare al traguardo a braccetto.