Juve: Pellegrini, Kean, Arthur e altri tra ritiro e mercato

TORINO - La tournée negli Stati Uniti, il ritorno in Italia, la toccata e fuga a Tel Aviv e poi si parte. La stagione del calcio giocato in casa Juventus scatta sabato 23 luglio, durante il Summer Tour negli Usa. La prima gara è quella contro il Chivas Guadalajara: calcio d'inizio alle 5 ore italiane a Las Vegas. Il tasso tecnico delle avversarie successive, però, si alza notevolmente. Il 27 luglio si fa sul serio: al Cotton Bowl Stadium di Dallas, alle 2.30 ora italiana, la squadra di Massimiliano Allegri affronta il Barcellona. Duello serratissimo con il collega Xavi, in un antipasto di Champions League nel quale la Juventus dovrà capire a che punto si trova il proprio cantiere. Anche perché, domenica 31 luglio, è in programma un'altra gara di livello assoluto: a Los Angeles, alle 4 ore italiane, si presenta il Real Madrid. Da campione d'Europa in carica: non esattamente una passeggiata di salute per Pogba e compagni, che però avranno subito la possibilità di misurarsi coi più forti. Allegri potrà capire in fretta dove migliorare un gruppo che durante i dieci giorni negli Stati Uniti sarà in divenire.

Alcuni giocatori, peraltro, non prenderanno parte al ritiro. A cominciare da Arthur, che già da tempo ha le valigie in mano. La Juventus sta studiando la formula per inserire il brasiliano nella trattativa per Nicolò Zaniolo: strada in salita ma non troppo, visto il gradimento della Roma nei confronti del regista. Oltreoceano, per altri motivi, non voleranno due pedine: Federico Chiesa e Kaio Jorge, che rimarranno alla Continassa per proseguire il piano di recupero dai rispettivi infortuni. La loro stagione non è l’estate, ma l’autunno: torneranno a regime fra qualche settimana, per cui meglio non affrettare i tempi. Nel bel mezzo del viaggio negli Stati Uniti, la Juventus avrà diverse situazioni di mercato in uscita da gestire. Da Aaron Ramsey a Moise Kean (occhio all’operazione Paredes col Psg, che si può sbloccare grazie al classe 2000) passando per Luca Pellegrini, fino ad arrivare ad Alex Sandro, giocatore che potrebbe essere ceduto a fronte di offerte degne. Idem Daniele Rugani (può finire nell’affare Arnautovic col Bologna).