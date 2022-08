Juve, Pimenta alla Continassa: c’è il vertice. Le ipotesi sul futuro di Kean e Pellegrini

Dopo l’esclusione dall’amichevole di domenica contro l’Atletico Madrid a causa del suo arrivo in ritardo al ritrovo fissato prima del match, l’attaccante è stato probabilmente multato : condizionale d’obbligo perché la società non ha rilasciato comunicazioni in merito, trattandosi di una questione privata tra club e giocatore. Conoscendo però il rigore sulla condotta e il regolamento interno bianconero, appare quasi certo che Kean dovrà pagare un’ammenda . Dopo ovviamente il faccia e faccia avvenuto tra lui e Massimiliano Allegri: i due si sono chiariti così da poter mettere la parole fine all’episodio.

Bisognerà capire se la lezione servirà a Kean per mettere la testa a posto visto che è recidivo dopo i ritardi accumulati sia con le Nazionale sia con l’Everton in Premier League. Precedenti che purtroppo hanno creato una certa nomea intorno alla sua figura. Eppure l’estate scorsa, quando era rientrato alla Juventus, aveva promesso di essere cambiato. Invece... La presenza ieri a Torino di Pimenta e Raiola è un segnale: i suoi procuratori hanno voluto metterlo di fronte alle sue responsabilità e nel contempo hanno avuto un incontro con la società. La Juventus avrebbe voluto cedere Kean in questa sessione di mercato ma il giocatore, essendo in prestito, dovrebbe prima essere riscattato dall’Everton (prezzo fissato a 28 milioni più 3 di bonus) e poi ceduto. I suoi agenti avrebbero avanzato l’ipotesi di un trasferimento al Nizza, ma proprio la complessità dell’operazione ha spinto la Juventus a sostenere che la cessione di Kean non è in questo momento una priorità del club.

Discorso diverso per Pellegrini, in partenza dalla Juventus: l’ad Maurizio Arrivabene e il ds Federico Cherubini hanno discusso con i procuratori del giocatore sulle possibili destinazioni del terzino, che ha rifiutato di giocare in premier con il Fulham preferendo restare in Italia. In Serie A la Sampdoria ha mostrato un certo interesse, ma l’opportunità migliore potrebbe essere rappresentata dall’Atalanta, alla ricerca di un esterno in grado di agire su tutta la fascia sinistra.