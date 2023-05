Pau Torres-Juventus, risboccia l’amore: ecco perché conviene

Gli occhi su Pau Torres, la Juventus fu costretta, suo malgrado, a metterli già la scorsa stagione, durante la doppia sfida degli ottavi di finale di Champions League, quando il Villarreal, allora guidato da Unai Emery, eliminò i bianconeri dalla massima competizione europea rifilandogli un dolorosissimo 3-0 allo Stadium. A mettere il proprio nome a referto tra i goleador di quella gara, infatti, fu anche il difensore centrale spagnolo che non solo è canterano del Submarino Amarillo, ma è anche nato (26 anni fa) e cresciuto a Vila-real. Ed è per questa ragione che la scorsa estate, così come quella precedente, sia il club che il calciatore hanno rifiutato sistematicamente le numerose offerte arrivate all'ombra del Madrigal per uno dei centrali più talentuosi del panorama continentale.