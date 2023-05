Giuntoli-Juve verso il sì: a Torino potrebbe portare due uomini di fiducia

TORINO - Tutto, o quasi, adesso passa nelle mani di Aurelio De Laurentiis : l’euforia da scudetto deve presto lasciare spazio alle decisioni sul futuro del suo club. E a breve, a bussare alla porta del presidente azzurro, si presenterà uno dei suoi collaboratori più stretti e uno degli artefici della grande impresa del Napoli : Cristiano Giuntoli . Il ds è ancora legato da un anno di contratto, ma chi lo conosce meglio racconta quanto ormai consideri il ciclo concluso, aprendo dunque alla possibilità di lanciarsi in una nuova avventura. Direzione Torino, però prima deve uscire dal contratto in essere con la società di De Laurentiis : la strada più semplice sarebbe semplicemente quella di rinunciare a un anno di contratto.

Giuntoli-Juve: si ragiona sul triennale

La Juventus per Giuntoli starebbe ragionando su un progetto triennale, che è poi la durata standard dei contratti del club per i dirigenti, linea portata avanti durante la gestione Agnelli e mantenuta dalla nuova struttura bianconera per appaiare la durata del contratto di un nuovo elemento dell’organigramma alla durata del mandato del CdA. In caso di fumata bianca, l’architetto del miracolo Napoli, nel trasferirsi alla Continassa a partire dalla prossima stagione, potrebbe portare con sé un paio di uomini di fiducia: si parla del ds del Cesena, Stefano Stefanelli, e del braccio destro storico Giuseppe Pompilio, il quale dovrebbe liberarsi dal Napoli, come del resto Giuntoli. Un accordo di massima, insomma, c’è, però prima ci sarà l’incontro con De Laurentiis già anticipato ieri: dopo otto anni ai piedi del Vesuvio, il dirigente è pronto ad sposare un nuovo progetto.