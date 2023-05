De Laurentiis, bufera dell'onestà: le sue parole irritano la Juve e non solo

C’è quell’«Aaaaahhh» in stile Harry ti presento Sally in cui s’è prodotto Aurelio De Laurentiis in versione Meg Ryan commentando le due vittorie stagionali del suo Napoli contro la Juventus. E c’è invece un «ah» un po’ meno orgasmico, semmai secco e seccato, con cui la Juventus (ma di sicuro anche il Milan, l’Inter) hanno accolto certe altre aureliane esternazioni. Tipo quelle, sibilline (o accusatorie) legate alle recenti non vittorie, del Napoli: «Qualche volta siamo arrivati secondi, ma potevamo arrivare primi se… Sento di aver vinto altri scudetti, sicuramente quello dell’onestà». Apriti cielo... Ci mancava lo scudetto dell’onestà. Sullo scudetto del bel gioco, dello spirito di gruppo, della progettualità, della passione etc. nessuno avrebbe null’altro da dire (se non un sentito bravi) e fare (se non un fragoroso applauso).