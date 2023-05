Juve, dall’accelerata per Barco all’enigma Kulusevski: la situazione

Gli occhi degli scout di tutto il mondo, in questi giorni, sono posati sui rettangoli verdi di Mendoza, La Plata, San Juan e Santiago del Estero. Ovvero sugli impianti che, in Argentina , stanno facendo da teatro al Mondiale Under 20 , una sorta di miniera d’oro per gli addetti ai lavori. Quelli di Real e City, quelli di Bayern e… Juventus . Il club bianconero, in particolare, monitora con attenzione il torneo dell’albiceleste di Mascherano , dove è grande protagonista Soulé e dove sta rubando l’occhio il 18enne Valentin Barco , uno dei nomi scritti a caratteri cubitali sui taccuini della Continassa. E certo non da oggi, come anticipato da Tuttosport già a gennaio.

Juve, la situazione Kulusevski

Il mercato bianconero, per ovvie ragioni, non può ancora vivere il suo apice. Ma è evidente che alcune situazioni vadano risolte a stretto giro di posta, a partire dalla querelle sul riscatto di Milik dal Marsiglia. Un compito che, in attesa di evoluzioni, ricade inevitabilmente sul responsabile dell’area sportiva Francesco Calvo, cui rischia di competere anche la soluzione dell’enigma Kulusevski. Lo svedese è probabilmente l’unico esubero, in prestito altrove, con possibilità di permanenza nel club attuale, ma lo scenario è tutt’altro che definito. Il Tottenham sta valutando se trattenerlo, magari contrattando una cifra inferiore rispetto ai 35 milioni del riscatto obbligatorio di cui non sono scattati i requisiti, ma al puzzle degli Spurs manca ancora qualche tassello. Come la certezza della qualificazione in Europa, che assicurerebbe milioni in più e la necessità di una rosa maggiormente profonda: i londinesi si giocano tutto oggi, nell’ultimo turno di Premier, con il posto in Conference League conteso anche da Aston Villa e Brentford.