Giuntoli-Juventus, Calvo al lavoro. E rispunta Longoria…

E chissà che in serata, con il presidente Aurelio De Laurentiis ospite di “Che Tempo Che Fa” sulla Rai, non arrivino nuovi messaggi – più o meno indiretti – da Napoli circa evoluzioni e tempistiche relative al via libera per il ds più desiderato alla Continassa, alias Cristiano Giuntoli. Il dirigente fresco di tricolore resta l’opzione preferita, seguita a distanza da Giovanni Rossi del Sassuolo (e, da ieri, è libero anche un altro ex bianconero come Salihamidzic...).