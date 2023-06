Tudor, passo verso la Juve. E gli altri? Il borsino allenatori

Non è affatto detto che Igor Tudor sarà il prossimo allenatore della Juventus, sulla cui panchina è previsto - almeno da contratto - che per le prossime due stagioni rimanga Massimiliano Allegri. Di sicuro però il tecnico croato non è più l’allenatore dell’Olympique Marsiglia e questo rafforza ulteriormente la sua candidatura, che era già la più solida, a raccogliere l’eredità di Allegri qualora la società bianconera decidesse di anticipare la separazione dall’allenatore livornese. «Non ho firmato con nessun altro club», ha precisato Tudor ieri, durante la conferenza stampa in cui lui e il direttore sportivo Javier Ribalta , anche lui dal passato bianconero come il presidente Pablo Longoria, hanno annunciato ufficialmente la separazione con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, fissata al 30 giugno 2024.

Tudor candidato forte

Precisazione d’obbligo, visto che da mesi Tudor è il candidato forte alla panchina bianconera in caso di addio tra la Juve e Allegri, una pole position confermata anche nei salotti del mercato francesi oltre che in quelli italiani. Tanto che ieri mattina l’Equipe parlava di contatti recenti tra i suoi agenti e la società bianconera. «Qui sono cresciuto e lascio il club in una situazione migliore di quella in cui lo avevo trovato - ha proseguito Tudor -. Ho dato il 100 per 100 di me stesso e abbiamo messo buone basi per il futuro. Lavorare al Marsiglia è come lavorare per due o tre anni in un altro club, stavo pensando da un po’ a questa decisione. Lascio per motivi personali e professionali».