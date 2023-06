Chiesa e la vetrina europea: occhio Juve, c’è la Premier in fila

L’atmosfera che intende ricreare Roberto Mancini all’interno del gruppo azzurro è quella di un “piccolo Europeo” sia per ritrovare la vittoria sul campo - e la final four di Nations League in fondo mette di fronte quattro tra le top Nazionali del calcio continentale - sia per imprimere un giro di vite in modo da scongiurare il ripetersi di quell’atteggiamento “gestionale” e per nulla convinto che aveva avvertito nell’ultima gara contro Malta. E che infatti lo aveva infastidito parecchio. Così, per imprimere una svolta motivazionale ha aggregato allo staff della nazionale il pedagogista dello sport Giuliano Bergamaschi (assistente di De Giorgi nell’Italvolley campione del mondo e d’Europa e già collaboratore del ct quando allenava l’Inter) e di affidarsi a giocatori super motivati per una ragione o per l’altra. Federico Chiesa è, appunto, uno di questi perché reduce da una stagione in chiaro scuro per questioni ambientali (è il caso, qui, di ricordare il “folklore” che ha circondato la Juventus) e per fatiche personali. Eh sì, perché come aveva pronosticato Massimiliano Allegri, i tempi di recupero dopo un infortunio grave come il suo (la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro il 9 gennaio del 2022) sono sempre lunghi, anche perché il ritorno alla piena efficienza è una strada lastricata di insidie e di ricadute.