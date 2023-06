Juve con le frecce tricolori: sulla fascia si puntano solo gli italiani

Per tornare a volare la Juventus deve rimettere le ali, risolvendo uno dei principali problemi tecnici delle ultime due stagioni, caratterizzate da zero titoli e dalle difficoltà nel produrre gioco, specialmente sfruttando poco e male le fasce. Se l’idea è quella di tenere per almeno un anno Cuadrado come chioccia per i più giovani (prosegue la trattativa per il rinnovo a cifre più basse), la strategia bianconera porta verso un’altra strada: abbassare l’età media; inserire giocatori con “gamba” cioè pronti a dare intensità e in grado di alzare il baricentro della squadra; puntare sugli azzurrabili, se possibile, quindi su italiani futuribili. In questo senso uno è già atteso alla Continassa : rientra Cambiaso dal prestito al Bologna. Allegri ne valuterà i progressi, però l’idea è di tenerlo in rosa, per sfruttarne la versatilità (può agire su entrambe le corsie) e per contenere i costi del mercato in entrata.

Juve, salgono le quotazioni di Parisi

Premesso ciò, in quel ruolo la Juventus dovrà intervenire inserendo almeno un tassello di qualità. Salgono le quotazioni di Parisi dell’Empoli, già accostato a tante big italiane (dall’Inter al Napoli passando per il Milan), ma in queste ore diventato un obiettivo concreto anche per il club bianconero. Ci sarebbe già un’intesa di massima con il giocatore, che non avrebbe problemi anche in caso di esclusione dalle competizioni Uefa, e con l’Empoli c’è la possibilità di lavorare su contropartite tecniche in prestito: nella scorsa stagione erano due gli juventini a titolo temporaneo in Toscana, De Winter e Pjaca, per la prossima un giocatore che piace alla dirigenza empolese è Soulé, che ha bisogno di un’annata da titolare in Serie A per consacrarsi e magari tornare a Torino da protagonista.

Juve, occhi su Missori e Mazzocchi

Nella ricerca delle frecce tricolori, la Juventus potrebbe pescare dalla Roma. L’incontro della scorsa settimana tra il ds bianconero Manna, il dg Calvo e l’agente Busiello, collaboratore di Vigorelli, non era per discutere la situazione di Zaniolo, ma per parlare di Missori, classe 2004, terzino destro di spinta che Mourinho ha già testato in prima squadra. Nella Juventus, Missori diventerebbe un perno della Next Gen nel girone A della Serie C, però con la possibilità di affacciarsi con regolarità nella squadra guidata da Allegri. Più navigato è invece Mazzocchi della Salernitana, profilo che non passa di moda e che alla Juventus interessa, anche se magari non come primissima scelta. Non sono italiani, ma restano nell’agenda juventina in quel ruolo Singo del Torino e Holm dello Spezia, elementi già sondati nelle scorse settimane.