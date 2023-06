Weah, il mercato Juve in cifre: quanto guadagnerà fino al 2028

TORINO - Non capita tutti i giorni di avere in squadra il figlio di un capo di Stato, al tempo stesso di un Pallone d’Oro e di una leggenda che va oltre il calcio. Ma chi lo conosce bene racconta che Timothy Weah è tutt’altro che un ragazzo montato o che si crede chissà chi: l’umiltà del resto ce l’ha nelle radici, come i piedi ben piantati a terra. E il peso di un gigante come papà George non lo ha mai schiacciato: semmai la Juventus è il trampolino per spiccare finalmente il volo. «Mi ritengo una persona equilibrata - aveva detto il figlio d’arte in passato, nelle interviste -. Per me chiamarmi Weah non è un peso: è il nome della mia famiglia. Il fatto che papà sia stato una star internazionale e che oggi sia un capo di Stato non conta. Per me, rimane papà. Lui ha avuto una carriera straordinaria, ora tocca a me continuare quel percorso, come magari poi toccherà a mio figlio. Il cognome lo uso a mio vantaggio in campo. Molti giocatori sono spaventati perché credono sia forte come lui, per il nome che ho sulle spalle. Ma il nome sulle spalle lo vedono i tifosi e gli avversari, non io. Perciò non sento la pressione».