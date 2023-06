Juve, perché Rabiot è così importante per Allegri

Se madame Veronique non cambia idea in extremis, mercoledì il Duca firma per un altro anno a Torino, per la gioia di Max che non vede l'ora di riabbracciarlo

Xavier Jacobelli 26 . 06 . 2023 16:55 2 min RabiotJuventusCalciomercato

© Marco Canoniero