Chiesa e Iling, estate decisiva: Juve davanti a uno snodo cruciale

TORINO - Houston, abbiamo una scadenza. Ed è dietro l’angolo. Il fatto che ogni riferimento sia al 30 giugno 2025, però, non deve sorprendere. L’estate appena sbocciata, infatti, sarà dirimente per chi ha il contratto in estinzione tra due anni più che per chi dovrà rinegoziare prima i propri termini. L’elenco alla Juventus è abbastanza nutrito, per quantità e anche per qualità: tra gli otto nomi della lista bianconera, per esempio, anche quelli di un pilastro come Chiesa e di una astro nascente come Iling.