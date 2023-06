Chiesa, Bastoni, matrimonio e video: cori Juve in Puglia, Fede in Sardegna

TORINO - Qualche rumor proveniente dalla Premier , il presunto malumore al termine di una stagione complicata, l'indiscrezione secondo cui avrebbe chiesto un aumento d'ingaggio di due milioni (da 6 a 8) per rinnovare il contratto, fino al video - girato al matrimonio dell'interista Alessandro Bastoni - in cui Federico Chiesa sembrerebbe intonare il coro "chi non salta è juventino". È un momento particolare nel rapporto tra il forte esterno figlio d'arte e i tifosi bianconeri ma, procedendo per tappe, occorre fare chiarezza.

Se le porte del mercato sono infinite, la notizia secondo cui Chiesa avrebbe partecipato al matrimonio di Bastoni, intonando inoltre il coro da stadio, è totalmente priva di fondamento. Il motivo? Piuttosto semplice, considerando che l'interista ha svolto la cerimonia in Puglia, mentre l'ex Fiorentina è in vacanza con la bella compagna, Lucia Bramani, in Costa Smeralda, in Sardegna. E le prove sono su Instagram... La conferma diretta è invece arrivata dall'agente Fali Ramadani, che oltre a parlare dell'assenza di Chiesa alle nozze di Bastoni ha fatto chiarezza sulla presunta richiesta di aumento ingaggio.

"In merito alle indiscrezioni uscite negli ultimi giorni riguardo il futuro di Federico Chiesa, Fali Ramadani, agente del giocatore, smentisce le voci circa una richiesta di otto milioni di euro avanzata dal giocatore per sottoscrivere il rinnovo del contratto con la Juventus FC. Chiarisce inoltre che il calciatore non era presente al matrimonio del compagno di Nazionale Alessandro Bastoni", la smentita ufficiale del noto procuratore Fali Ramadani affidata ad una nota.

