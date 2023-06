Peeters, il Sudtirol guarda in casa Juve. Interesse per altri due Next Gen

Il Sudtirol avrebbe messo gli occhi in casa Juventus Next Gen . Il centrocampista Daouda Peeters sarebbe finito sul taccuino del club altoatesino per il mercato estivo. Il classe '99 potrebbe così tornare in campo in maniera continua dopo lo stop di quasi due anni .

Nel 2021 al talento belga, in rampa di lancio, era stata diagnosticata una neuropatia (un disturbo funzionale a livello del sistema nervoso periferico) con il conseguente stop all'attività agonistica. Un calvario finito nella giornata del 23 marzo 2023 con il primo allenamento coi compagni. Un periodo per ritrovare la condizione e la voglia di ripartire. Secondo quanto riferito da Sky Peeters potrebbe trovarsi di fronte alla grande sfida della Serie B.

Sudtirol, interesse Turicchia e Savona

Il Sudtirol, però non sarebbe interessato soltanto a Peeters. Nelle scorse ore avrebbe chiesto anche informazioni per altri due giovani della Next Gen: Riccardo Turicchia e Nicolò Savona. Entrambi esterni di difesa, in questi anni hanno fatto molto bene nel settore giovanile bianconero tra Primavera e Serie C. Il classe 2003, Turicchia, si è messo in mostra anche con l'Italia U20, dove è stato protagonista da titolare nella cavalcata che ha portato gli azzurrini di Nunziata a chiudere la rassegna iridata al secondo posto. Un sondaggio che suona come altro importante segnale positivo per il progetto seconda squadra dei bianconeri.