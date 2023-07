Mercato Juve, Hojlund e Beto in lista. Per Parisi entra in scena Giuntoli

Alla Juventus Cristiano Giuntoli porterà le sue competenze, le sue conoscenze, le sue idee. E anche le sue scelte in fatto di giocatori. Comprese quelle cui magari stava pensando mesi fa per il Napoli e che da oggi potrebbe trovarsi a fare per la Juventus. Ad esempio, cercare un centravanti. Visti rendimento e contratto in scadenza nel 2024, Giuntoli fin da prima di Natale sapeva che quest’estate si sarebbe scatenato l’assalto a Osimhen da parte delle grandi e ricche d’Europa: e aveva cominciato a studiare come sostituirlo, nel caso in cui il Napoli avesse dovuto dire addio al suo centravanti.