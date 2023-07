Giuntoli-Juve: quando sarà presentato, le prime mosse e il tifo in famiglia

“Il Calcio Napoli ringrazia Cristiano Giuntoli per gli 8 anni di collaborazione con il Presidente Aurelio De Laurentiis, con l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e con gli allenatori che hanno guidato la squadra”. Alle 20.26 il Napoli ha posto ufficialmente la parola fine alla lunga collaborazione con Cristiano Giuntoli, ora finalmente pronto ad abbracciare il progetto Juventus. Fin da subito, tanto è vero che già ieri, dopo la definizione della questione contrattuale, si sono incrociate le telefonate (di stima reciproca) con gli attuali componenti dello staff tecnico del club. Giuntoli, del resto, in questi convulsi giorni di trattativa non ha mai trascurato di ribadire ai propri interlocutori l’ammirazione per il lavoro che sta portando avanti Giovanni Manna, il direttore sportivo a cui la Juventus farà firmare un rinnovo di contratto perché lo considera un patrimonio tecnico del club poiché ha confermato, tanto nella Next Gen quanto nella gestione di questi mesi di interregno, una preparazione tutt’altro che banale.