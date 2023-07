Juve, Corsi blinda Parisi tra pretattica e mercato: "Capitano all'Empoli"

Il presidente del club toscano ha blindato il terzino sinistro rispondendo alla domanda di un giornalista ("Ci sono novità su Parisi?") così: "No, Parisi gioca nell'Empoli e farà il capitano!". Verità o solo pretattica? La Juventus punta forte a rinforzare la fascia sinistra e sul tavolo dell'Empoli sono stati proposti come merce di scambio da far rientrare nella trattativa Miretti, Soulè e Ranocchia.

Parisi-Juve, la situazione

La Juventus sta pensando a Parisi per rinforzare la fascia sinistra in virtù del possibile addio di Alex Sandro e della trattativa già avviata con la Lazio per confermare Luca Pellegrini in maglia biancoceleste. Sono giorni caldi per gli sviluppi di una tratattiva che permetterebbe ai bianconeri di rinforzare ulteriormente le corsie esterne dopo l'acquisto di Timothy Weah.