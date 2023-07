Pecorino può salutare la Juve Next Gen: è vicino al Sudtirol

Il Sudtirol ha messo gli occhi in casa Juventus e stavolta tra gli obiettivi ci sarebbe l'attaccante Emanuele Pecorino . Il classe 2001 è finito nel mirino del ds Bravo per la prossima stagione in cadetteria. Con questo la Next Gen sta dimostrando di poter essere serbatoio importante, e non solo per la prima squadra bianconera, come hanno confermato i numeri dalla nascita del progetto . La Serie B ha bussato alla porta della Vecchia Signora negli anni e in diversi ragazzi hanno avuto la possibilità di fare il salto verso l'alto dopo l'apprendistato in Lega Pro. Una strada che, nelle ultime stagioni, ha percorso un certo Nicolò Fagioli , da punto fermo dell'U23 ha fatto la gavetta con la Cremonese con cui ha conquistato la promozione in Serie A e poi ha fatto ritorno alla casa madre.

Un tragitto che ora potrebbe toccare anche all'attaccante siciliano. La Juventus ha intravisto le sue qualità fisiche e tecniche proprio nel suo periodo a Catania, formazione con cui ha avuto la possibilità di esordire tra i professionisti. Nel febbraio del 2020 è arrivato in bianconero e per due stagioni è stato il terminale offensivo della Next Gen. Buona la sua stagione con sei gol all'attivo e una continuità che è stata bloccata soltanto da qualche infortunio. Una crescita che è arrivata fino alle porte della prima squadra con cui ha avuto modo di allenarsi, in qualche occasione, agli ordini di Allegri. Consigli preziosi e la possibilità di rubare dai compagni più esperti come Vlahovic o Kean, un bagaglio che gli è servito per mettersi in mostra con la Juve ed essere attenzionato dal Sudtirol.

Juventus, Pecorino e interesse Sudtirol

Il Sudtirol sta guardando in casa Juventus Next Gen per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo la conferma di Bisoli sulla panchina, la società si sta attivando sul mercato e avrebbe messo gli occhi su diversi giocatori della seconda squadra bianconera. In passato in Alto Adige ha giocato anche Hans Nicolussi Caviglia e ora potrebbero percorrere il tragitto Torino-Bolzano anche altri giocatori. Oltre a Pecorino, che potrebbe vestire la maglia biancorossa, gli altoatesini stanno valutando anche altri profili, su tutti quello del centrocampista Peeters. Ma il mediano non è l'unico a essere finito nella lista del ds Bravo perché il Sudtirol avrebbe chiesto informazioni anche per due terzini: Turicchia e Savona, entrambi classe 2003 e che in stagione hanno disputato un ottimo campionato tra Next Gen, Primavera e, il primo, anche con l'U20 dell'Italia ai Mondiali.