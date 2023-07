Baldanzi e la Juve: il piano mercato bianconero per battere la concorrenza

TORINO - Operazione 2024. La Juventus volge già lo sguardo al futuro ed è al lavoro per provare ad anticipare la folta concorrenza italiana e internazionale per uno dei talenti più luminosi del nostro calcio: Tommaso Baldanzi . Il gioiellino di proprietà dell’ Empoli ha incantato tutti nella sua prima stagione in Serie A .

Giocate d’alta scuola e skills da top player condite da 4 reti, tra cui quella che ha steso a San Siro lo scorso gennaio l’Inter fresca di trionfo in Supercoppa Italiana.

Baldanzi, la valutazione e la concorrenza

L’Empoli lo valuta già 15 milioni di euro e prepara l’ennesima plusvalenza della gestione Corsi. D’altronde in questi mesi parecchi club di prima fascia hanno inviato i propri scout al Castellani per visionarlo e studiarlo da vicino. Napoli e Milan, ad esempio, non hanno mai nascosto il proprio apprezzamento verso il Diez della Nazionale Under 20, arrivata nelle scorse settimane alla finale del Mondiale di categoria. Più volte sono stati segnalati sulle tribune dello stadio empolese anche emissari di Borussia Dortmund e Benfica, due società da sempre attente e vigili sui migliori talenti in circolazione. Ecco perché la Juve vuole accelerare.