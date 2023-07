Juve, Turco a un passo dal Salisburgo: cifre e dettagli

Alla Red Bull Arena sono abituati a vedere crescere giocatori: Mané, Haaland, Adeyemi, Upamecano, Szoboszlai, Daka sono soltanto alcuni dei profili che hanno spiccato il volo verso i top club. Soprattutto in attacco i nomi sono altisonanti e hanno fatto le fortune prime della società austriaca e ora delle big in Europa.

Juve, Turco-Salisburgo: i dettagli

Dopo la vittoria dell'Europeo con l'Italia U19 si pensava potesse essere un tassello per la futura Next Gen di Brambilla che in attacco ha già salutato Pecorino, andato al Sudtirol in questa sessione di mercato. Nicolò Turco, che si sta allenando con la prima squadra, è veramente a un passo dal salutare Torino e iniziare una nuova avventura in Austria con il Salisburgo. Circa 4 i milioni messi sul piatto dal club austriaco (3 di parte fissa e uno di bonus) oltre a un contratto quadriennale per l'attaccante classe 2004. Mancano gli ultimi dettagli per formalizzare l'accordo tra le due società. L'ultima stagione è quella più importante a livello realizzativo per il centravanti di Tortona che con Montero in Primavera ha segnato 13 gol e fornito 8 assist tra campionato e Coppe in 36 match giocati.