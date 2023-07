Hasa e non solo: la Juventus Next Gen si rivoluziona. E Allegri osserva...

Prima sgambata a Vinovo, quindi, per il folto gruppo convocato dal tecnico confermato per il secondo anno sulla panchina bianconera. Nel mirino c'è il prossimo match in agenda, il test amichevole contro il Cagliari prima squadra di Claudio Ranieri in programma il 29 luglio, ore 19, a Saint-Vincent in Valle d'Aosta. Tra le novità in rosa ci sarà la presenza dei campioni d'Europa con la Nazionale Under 19: Dellavalle, Hasa e Nicolò Turco. Al loro rientro a Vinovo i tre classe 2004 verranno aggregati in pianta stabile alla Next Gen dopo il successo con la selezione azzurra guidata da Bollini in finale a Malta contro il Portogallo.

Presenti alla seduta di ieri Maressa, Mbangula e Citi (saliti dalla Primavera), ma anche Leo, Felix Correia, De Marino, Olivieri, Del Favero e Gori, tutti tornati dai rispettivi prestiti e in cerca di una nuova casa. Confermati e in campo al Training Centre bianconero pure Garofani, Muharemovic, Bonetti, Turicchia, Mulazzi, Savona, Poli e Ntenda. Sul rettangolo di gioco di Vinovo anche Da Graca, Cotter e Riccio, in attesa di capire il loro futuro, probabilmente in prestito, dopo il biennio trascorso in seconda squadra.

