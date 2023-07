Juve, Arthur alla Fiorentina: trovato l'accordo, le cifre dell'operazione

"Non ci nascondiamo. Ne abbiamo parlato e il ragazzo piace a tutti. Per noi sarebbe un livello top, ma vedremo il mercato è troppo strano", queste le recenti parole del tecnico della Viola che ora avrà finalmente il suo rinforzo. Arthur, rientrato alla Juventus dal prestito al Liverpool, non è una pedina nei piani di Allegri che ha così sfoltito il numero di giocatori sulla mediana. Domani le visite mediche, poi l'annuncio ufficiale di Arthur alla Fiorentina.

Arthur alla Fiorentina: l'operazione

I contatti tra i due club per portare il centrocampista in maglia viola sono stati costanti. Alla fine si è conclusa l'operazione con la formula del prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto. La Juve ha fissato a 20 la quota per l'acquisto definitivo dopo aver contribuito notevolmente alla trattativa con il prolungamento del contratto del regista fino al 2026. Una mossa volta ad abbassare l’ammortamento a bilancio del cartellino, così da favorire la stessa Fiorentina sia in caso di futuro riscatto sia sullo stipendio.