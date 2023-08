Mercato Juve: Bonucci-Zakaria-Pellegrini-Holm-Gonzalez, tutte le novità

Né Continassa né Arabia. L’ultima suggestione di mercato intorno alla chiacchierata figura di Leonardo Bonucci , ormai ex capitano della Juventus , conduce direttamente ad Amsterdam , all’ombra di quella Johan Cruijff Arena in cui è solito esibirsi l’ Ajax .

La traccia, in realtà, rappresenta qualcosa più che una semplice suggestione: il centrale è stato proposto al club, che in Olanda assicurano stia facendo attente riflessioni a riguardo, mentre il giocatore sarebbe disposto a valutare un contratto annuale.

Bonucci-Ajax: i dettagli

Una sorta di “ponte” per arrivare fino all’estate 2024, quella dell’Italia agli Europei da detentrice. Certo: l’incastro non è banale, soprattutto pensando ai 5 milioni che rappresentano ancora oggi l’ingaggio netto - per quanto leggermente rivisitato al ribasso - del 36enne viterbese. Ma la pista orange permetterebbe al difensore, attualmente relegato nel gruppo degli esuberi alla Continassa, di vivere un’altra stagione ad alto livello, anche se in Europa League e soltanto a patto di staccare il pass nei playoff di fine mese.

"Bonucci, sì all'Ajax": Juve, indiscrezione mercato dall'Olanda