Dellavalle saluta la Juve e vola da Chiellini: il messaggio emozionante

Una scelta inusuale a 19 anni per il giocatore di Torino, ma ha preso la decisione per iniziare una nuova avventura lontano dall'Italia. Dopo aver firmato il contratto con gli americani, il ragazzo ha voluto salutare e ringraziare tutta la società della Vecchia Signora.

Dellavalle saluta la Juve: il messaggio

Il difensore si è preso tempo prima di scrivere due righe sui propri canali social per salutare con le parole giuste la Juventus. Dieci anni non sono facili da dimenticare e anzi resteranno un bagaglio di crescita importante per il classe 2004. Di seguito il messaggio dell'ex bianconero: "Per 10 anni ho avuto l’onore e il privilegio di indossare questa maglia speciale, ho dato il massimo per difendere ed onorare questi colori ogni giorno. Sono e sarò grato per sempre a questo club e a tutte le persone che hanno lavorato con me e per me, per avermi fatto crescere come giocatore e come uomo, grazie di cuore a tutti. FINO ALLA FINE".

Un post che ha ricevuto tanti commenti anche quelli degli ex compagni di squadra ora impegnati con il ritiro agli ordini di Allegri: Daffara e Huijsen. Il portiere gli ha scritto "The Wall", il muro, mentre il centrale olandese si è limitato a un "in bocca al lupo" con tante emoji dei cuori. Dellavalle ha lasciato un segno importante ai suoi compagni e ora è pronto a iniziare una nuova sfida con nuovi colori e al fianco di Chiellini.