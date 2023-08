Gravenberch, l'idea Juve e gli intrecci di mercato col Bayern: i dettagli

Alla fine non se ne fece nulla a causa dell’ingresso in scena del Bayern Monaco che la scorsa estate sbaragliò la concorrenza con un’offerta da 20 milioni. Kahn e Salihamidži? (allora responsabili tecnici del club bavarese e nel frattempo esonerati entrambi) erano convinti di aver trovato il perno su cui edificare la mediana. A distanza di un anno però le cose sono andate diversamente.

Gravenberch insoddisfatto al Bayern Monaco: chiede più spazio

In Baviera il talento olandese si è immalinconito in panchina (ha giocato appena 559 minuti in Bundesliga), tanto da aver rilasciato nei mesi scorsi un paio di interviste nelle quali invocava più spazio. Il club tedesco, a dispetto dello scarso minutaggio, crede ancora nelle sue potenzialità, tanto da aver detto no nel mese di giugno al Liverpool che aveva sondato il terreno per acquistarlo. I suoi agenti (Enzo Raiola e Josè Fortes Rodrigues) un mesetto fa avevano dialogato col Milan per un prestito prima che i rossoneri virassero su Musah.