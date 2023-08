Goretzka, altro nome nella connection Juve-Bayern: "Può lasciare Monaco"

Sfumati Mikinkovic-Savic e Kessié, che hanno preferito firmare contratti faraonici in Arabia Saudita rispettivamente alla possibilità di restare e tornare in Italia, ci sarebbe da registarare un ritorno di fiamma della Juve per Goretzka.

Juve, Goretzka chiuso da Laimer

Secondo Sky Sport Germania il centrocampista tedesco, classe 1995, potrebbe salutare il club bavarese poiché potenzialmente chiuso dall'arrivo a parametro zero dell'austriaco Laimer dal Lipsia. Un'indiscrezione che sta infiammando i social dove i tifosi bianconeri sono scatenati nei commenti relativi al possibile arrivo a Torino di Goretzka, che non ha ovviamente bisogno di presentazioni. La connection Bayern-Juve può riaccendarsi dopo i trasferimenti in Bundesliga di Coman e De Ligt. Senza dimenticare dall'interesse dei bavaresi per Vlahovic. E neppure l'idea Gravenberch sul versante Juve.