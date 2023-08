De Winter al Genoa, la Juventus lo cede: affare fatto, i dettagli

Juventus e Genoa hanno trovato l'accordo per De Winter . L'affare era nell'aria ormai da giorni e si è concretizzato con i due club che hanno limato gli ultimi dettagli prima di trovare l'intesa definitiva. Il ragazzo è arrivato in città per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al grifone.

Operazione importante per i due club: i rossoblù si sono assicurati un giovane prospetto da far crescere e che con l'Empoli in Serie A ha fatto vedere ottime doti, mentre i bianconeri hanno la possibilità di incamerare una bella cifra con la sua cessione. Diversi club si erano fatti avanti per il belga, tra cui Everton, Lille, Sassuolo e Udinese, ma i liguri sono riusciti a strapparlo alla concorrenza.

De Winter-Genoa, dettagli trattativa

Per De Winter è arrivato il momento di iniziare una nuova avventura e toccherà a lui far vedere le sue qualità con la maglia del grifone in Serie A. Operazione che è stata chiusa in prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni a determinate condizioni. In rossoblù il centrale ritroverà Dragusin, che è stato riscattato proprio dal club ligure l'estate scorsa, e oltre a lui al Genoa c'è anche Vogliacco altro giocatore cresciuto in bianconero con cui Gilardino potrebbe comporre un trio tutto ex Juventus.

Dopo l'ottima stagione con la maglia dell'Empoli, soprattutto nelle prestazioni contro Inter e Milan a San Siro dove ha fermato prima Lautaro e poi Giroud, non proprio gli ultimi arrivati. Una crescita costante e che è partita proprio dal settore giovanile della Juventus fino a toccare prima la Next Gen e poi l'esordio con la prima squadra in Champions. De Winter ha fatto parte di quel gruppo di ragazzi che i bianconeri sono riusciti a far crescere in casa dando un segnale forte riguardo al capitolo seconde squadre. Ora per lui si è aperta una nuova strada in Serie A e con la maglia del Genoa.