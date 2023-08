Diarra sfida Thuram: Juve, caccia al mediano e occhi sulla Ligue 1

Soprattutto in mezzo al campo. Il reparto, infatti, è già stato sfoltito di sei elementi (Zakaria, Rovella e Barrenechea nelle ultime ore si aggiungono ai prestiti di Arthur e Ranocchia e al precedente addio a Paredes), ma il traffico in mediana – anche in virtù dell’eccellente lavoro svolto negli ultimi anni tra vivaio e Next Gen, che hanno rifornito di talenti la prima squadra – rimane intenso. Allegri ha fatto sapere che gradirebbe un rinforzo tutto muscoli e fosforo per rifinire la propria cintura nella zona nevralgica del rettangolo verde, ma – al di sopra di ogni discorso economico-finanziario – occorre prima ultimare l’opera di alleggerimento.