Juve, riecco Holm. Kostic via? Risposta Bonucci, novità Miretti-Nicolussi

Se le uscite continuano a rappresentare la priorità, la Juventus al contempo monitora il mercato in cerca di eventuali profili in entrata. E non soltanto in attacco. Nelle ultime ore, infatti, è tornato a farsi vivo l’interesse dei bianconeri per Emil Holm , esterno destro che ha osservato da fuori le prime due recite stagionali dello Spezia.

Sul 23enne svedese è forte l’Atalanta, ma gli orobici ancora non hanno chiuso la trattativa: Giuntoli ci pensa, soprattutto in caso di redditizia cessione di Matias Soulé, su cui c’è l’interesse del Feyenoord. Gli olandesi hanno offerto un prestito con diritto di riscatto, soluzione però poco gradita alla Continassa, dove mirano a una cessione definitiva. Stoppate invece le possibili partenze di Miretti e Nicolussi Caviglia: il primo fa gola al Monza e l’ex Sudtirol piace parecchio alla Salernitana, ma entrambi sono destinati a restare alla corte di Allegri almeno fino agli ultimi giorni di agosto. Solo in extremis il club prenderà una decisione sul loro futuro. Non va, infatti, esclusa la permanenza di entrambi i centrocampisti. Molto ruoterà intorno alle condizioni fisiche di Pogba: se il campione francese darà sufficienti garanzie, uno dei due potrebbe andare a giocare con continuità altrove.

Bonucci tra Union Berlino e Lazio

L’Union Berlino, intanto, resta in pressing per Bonucci, che spera sempre nella Lazio: i tedeschi aspettano una risposta definitiva in settimana. E attenzione alla situazione di Kostic, che è rimasto 90’ in panchina a Udine. L’ex Eintracht vanta diversi estimatori in Premier League e Bundesliga. Dovesse arrivare una proposta da 15-20 milioni, il serbo può partire.