Kaio Jorge e Soulé verso il Frosinone: “Abbiamo l’accordo con la Juve”

Il club gialloblu ha raggiunto l'accordo con la Juventus per i prestiti e spera ora di arrivare alla fumata bianca anche con i due giocatori sudamericani. Manca solo la firma, come si dice in gergo.

Kaio Jorge-Soulé, Angelozzi conferma l'accordo con la Juve

"Soulé e Kaio Jorge? Siamo a buon punto. Tra oggi e domani i giocatori decideranno se sposare il nostro progetto. Con la Juve siamo d'accordo, manca pochissimo". Queste le dichiarazioni del dirigente del Frosinone, che poi ha aggiunto: "Noi ne saremmo orgogliosi. Con la Juventus abbiamo un buon rapporto, siamo quasi d'accordo. Mancano pochissime cose, ma se prima non ci sono le firme sto sempre sull'attenti". Nelle ultime ore la concorrenza per i due talenti è stata molta, con l'Udinese che era pronto a inserirsi.

Ora la strada sembra ormai spianata verso la squadra di Di Francesco, che ha fatto vedere buone idee contro il Napoli nel match d'esordio. I due giocatori bianconeri raggiungerebbero così anche Barrenechea, che si è trasferito nelle scorse settimane ai ciociari. L'ala argentina, anche se stimata da Allegri, avrebbe poco spazio nelle rotazioni bianconere. La scorsa stagione ha collezionato 25 presenze e ha realizzato un gol tra tutte le competizioni. Anche la punta brasiliana, che ha ben figurato nell'amichevole estiva in famiglia con una tripletta (dove era presente anche Angelozzi per visionarlo), avrebbe l'occasione per rivedere ufficialmente il campo, che gli manca dal match del febbraio 2022 contro la Pro Patria in Serie C, quando si è gravemente infortunato al ginocchio. Ormai è solo una questione di tempo.