Kaio Jorge-Soulé, stelline Juve al Frosinone per brillare: la carica social

Il Frosinone , nella giornata di ieri, ha ufficializzato l'ingaggio di Kaio Jorge . Il brasiliano è il terzo giocatore proveniente dalla Juventus dopo gli arrivi di Enzo Barrenechea e Matias Soulé . Per i giovani sudamericani di proprietà bianconera è un'occasione per mettersi in mostra e giocare più minuti possibili facendo esperienza in Serie A . Il centrocampista è arrivato due settimane fa e ha già esordito con la squadra di Di Francesco , mentre il trasferimento dei due attaccanti è stato ufficializzato negli ultimi giorni. I tre calciatori molto probabilmente sarebbero stati utili alla causa bianconera, ma in un'annata senza coppe europee trovare il giusto spazio tra i titolari sarebbe stato decisamente complicato.

Kaio e Soulé, carica degli ex compagni: da Danilo a Yildiz

La nuova sfida è stata accolta con grande entusiasmo da entrambi. Kaio ha voluto scrivere un post motivazionale su Instagram: "Ciò che non ti sfida, non ti trasforma. Nuova stagione, nuovi obiettivi, nuovi traguardi. Felice dell’opportunità e fiducioso che farò del mio meglio. Non cadrò, non mi arrenderò. Dio è dalla mia parte e sono imbattibile. È ora di lavorare e mostrare cosa posso fare", mentre Soulé ha pubblicato una serie di foto in cui esprime tutta la sua voglia di iniziare la nuova avventura. Entrambi i post sono stati commentati da diversi ex compagni di squadra alla Juve: da Danilo a Yildiz (che proprio ieri ha rinnovato fino al 2027) passando per Arthur e Rovella, sono arrivati tanti messaggi di incoraggiamento per questa nuova tappa.