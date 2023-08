Cudrig saluta la Juve, è ufficiale al Perugia: la formula dell'affare

La Juventus Next Gen sta cambiando pelle rispetto alla scorsa stagione. Tante le novità per la squadra di Brambilla tra conferme dei ragazzi saliti dalla Primavera e nuovi acquisti. Yildiz e Huijsen sono ormai in pianta stabile con la prima squadra, soprattutto il turco con il rinnovo e le continue magie in allenamento sta veramente stregando Allegri.

Stivanello, difensore dal Bologna, e Guerra, attaccante dalla FeralpiSalò, i due innesti al momento in entrata (si sta parlando anche di Comenencia), ma i bianconeri stanno lavorando anche al mercato in uscita mandando a giocare diversi ragazzi. In diversi in cadetteria e altri in Serie C come Nicolò Cudrig. L'attaccante ha firmato il nuovo contratto con il Perugia dove andrà in prestito per una stagione.

Cudrig-Perugia: comunicato Juve