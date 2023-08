Riccio, rinnovo con la Juve e prestito al Modena di Bianco

Il lavoro svolto dalla Next Gen della Juve funzionato e ha portato in questi anni diversi talenti nel calcio professionistico o anche in prima squadra come è stato il caso di Yildiz (ha rinnovato il suo contratto), Huijsen , Miretti e Iling , ovvero quelli che, al momento, fanno parte della rosa di Allegri. I numeri hanno dato ragione alla Juventus che ora si è ritrovata in casa giocatori futuribili e soprattutto un patrimonio importante in squadra. Dalla seconda squadra stanno prendendo il volo diversi ragazzi, ultimo Alessandro Pio Riccio.

Il centrale, nonché anche capitano della formazione allenata da Brambilla, è molto vicino ad essere un nuovo giocatore del Modena. Non un posto qualunque visto che in panchina, da quest'anno, è andato Paolo Bianco, ex difensore dello staff di Allegri.

Riccio, rinnovo Juve e firma Modena

Compagnon, Pecorino, Peeters, Sekulov, Barbieri, Olivieri, Sersanti e ora anche Riccio: questi i nomi che, sin qui, sono stati mandati a giocare in Serie B. Otto ragazzi che hanno iniziato il percorso con la Next Gen e ora hanno fatto lo step ulteriore in cadetteria. Del difensore dicevamo proprio che è vicino al Modena, infatti il classe 2002 ha rinnovato il suo contratto con la Juventus prima di mettere la firma a quello dei gialloblù per un prestito annuale.

Nuova avventura alle porte per il centrale che raggiungerà Bianco, che ha avuto modo di osservarlo da vicino proprio nel suo periodo alla Juventus. Riccio, infatti, è stato chiamato spesso in prima squadra dove ha giocato anche alcune amichevole, soprattutto quella all'Emirates contro l'Arsenal.