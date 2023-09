Bonucci-Union Berlino, conti Juve: contributo all’ingaggio e buonuscita

Parole che sono emerse automatiche dalla memoria quando i social hanno diffuso le immagini di Leonardo Bonucci all’aeroporto di Torino: solo, innegabilmente triste, e all’atto finale dell’addio a Torino, il posto (con la parentesi di una stagione al Milan) che per 12 anni è stato il teatro dei suoi trionfi in maglia bianconera (premiato l’anno scorso per le 500 presenze), con l’appendice tutt’altro che banale della vittoria europea in maglia azzurra. «Ci sarà tempo per salutare i tifosi della Juve» ha detto Leo mentre si dirigeva, con il volto più smarrito che teso, verso gli imbarchi per salire sul volo in direzione Roma dove ha raggiunto il suo agente Alessandro Lucci: colui che ha definitivamente sterzato la trattativa verso il club tedesco dopo l’impasse con la Lazio di fronte alla resistenza inossidabile di Maurizio Sarri al suo arrivo in biancoceleste.

Bonucci, finisce l'era della BBC

Bonucci ha raggiunto ieri sera Berlino e ha già superato le visite mediche. Per lui un anno di contratto a 2 milioni di netti, con la Juventus che contribuirà all’ingaggio per 3.5 milioni lordi dopo avergli corrisposto anche una buonuscita di 2 milioni. Finisce così l’era della BBC, la linea difensiva formata da Barzagli, Chiellini e, appunto, Bonucci su cui la Juventus, con il non trascurabile contributo di Buffon, ha edificato il periodo d’oro dei 9 scudetti (“solo” 8 per Leo, con il buco dovuto all’anno in rossonero). Oltre a Chiellini ancora in campo negli USA, Bonucci è l’altro elemento del poker difensivo che non vuole ancora dire addio al calcio giocato e dopo una estate di tensioni e veleni ha deciso di emigrare a Berlino.