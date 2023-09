Pogba-Galatasaray, il calciomercato Juventus e il delirio delle fake news

Una notizia tanto clamorosa quanto falsa, partita dalla Turchia non si sa chiaramente da dove e da chi: Paul Pogba e il presunto trasferimento lampo dell'ultim'ora al Galatasaray, saltato per altrettante fantomatiche visite mediche fallite. Questo il tam tam senza controllo che nelle ultime ore ha gonfiato il pallone delle fake news che poi ha veleggiato, come le famose mongolfiere della Cappadocia, fino in Europa. Ci è cascato con tutte le scarpe anche il sito Transfermarkt: sì, proprio quello che i magistrati che accusavano la Juventus per le plusvalenze citavano come fonte di assoluta affidabilità per le valutazioni dei giocatori.