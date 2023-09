De Sanctis non dimentica Nicolussi Caviglia: "Juve, magari a gennaio..."

I granata hanno trattato con i bianconeri su più fronti, in particolare per Facundo Gonzalez, passato poi in prestito alla Sampdoria e su Miretti e Nicolussi Caviglia. Se il primo finisce spesso nelle rotazioni di Allegri, per il secondo lo spazio sembra essere poco e i discorsi per un eventuale trasefrimento potrebbero essere ripresi a gennaio.

Salernitana, De Sanctis spiega le trattative con la Juve

Morgan De Sanctis ha spiegato perché non si sono concretizzate le trattative con i bianconeri: "Come mai non è arrivato nessuno dalla Juventus? Innanzitutto confermo che le due proprietà hanno un ottimo rapporto, sono allineato e sintonizzato con Giuntoli. Loro hanno svolto un mercato particolare e alla fine Miretti e Nicolussi Caviglia sono rimasti lì. Abbiamo atteso tanto per cercare di prendere qualcuno dall'Italia, ma non c'è stata la possibilità. Per Facundo Gonzalez, invece, non potevamo garantire quanto il club bianconero chiedeva. Non è detto, però, che a gennaio non si possa concretizzare qualche operazione". Tutto rimandato alla prossima finestra invernale.