Ferguson-Juve, contatto mercato! Gli occhi di Giuntoli e il ruolo di Thiago Motta

TORINO - Gli occhi della Juventus su Lewis Ferguson. Irrompe la mezzala scozzese del Bologna nel casting dei dirigenti bianconeri, al lavoro per consegnare a Max Allegri un rinforzo per la mediana. L’identikit stilato dal tecnico è il seguente: un centrocampista che già conosca il calcio italiano e abile nell’inserirsi in zona-gol. Il profilo tracciato risponde, perfettamente, alle prime scelte Rodrigo De Paul (Atletico Madrid) e Fabian Ruiz (Psg), ma si attaglia in pieno pure al numero 19 rossoblù. Uno che ha segnato 7 reti nella scorsa stagione, al primo anno di Serie A, e che nell’attuale campionato ha già trovato 3 volte la via del gol, servendo pure altrettanti assist. Mica male.