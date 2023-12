Zirkzee intriga la Juve, sostituto ideale di Vlahovic: incastri e clausola

Facile dirlo adesso, dopo che gli spettatori, i tanti a San Siro e i tantissimi in tv, si sono stropicciati gli occhi osservando più o meno da vicino come Joshua Zirkzee sia riuscito ad affondare le speranze dell’Inter di passare il turno di Coppa Italia. L’olandese è riuscito in un’impresa complicata, per non dire quasi impossibile: prendersi la scena e le prime pagine dei giornali senza segnare. Perché il gol non è l’unico modo per fare la differenza e Zirkzee in questa particolare categoria è vero artista: lui fa segnare i compagni, spesso in maniera non banale.