Juve, l'idea Phillips si allontana: "Prestito al Newcastle, il City apre"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Ormai fuori dal progetto tecnico del Manchester City, Kalvin Phillips è stato praticamente scaricato nelle scorse settimane da Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo fin qui gli ha concesso appena dieci presenze per un totale di 318 minuti. L'ultima apparizione in Premier League (quattro i gettoni totali in campionato) risale addirittura al 6-1 al Bournemouth del 4 novembre. Viste le premesse, dunque, per il 28enne centrocampista ex Leeds è giunto il momento di fare le valigie e cambiare aria.