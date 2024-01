Pavlovic, l'esordio grazie a un ex Juve. Perché è il profilo giusto per Allegri

Con la maglia del Salisburgo sta brillando come l’albero natalizio davanti a cui si è messo in posa non più tardi di due giorni fa per il classico scatto natalizio: Strahinja Pavlovic , che secondo il Salzburger Nachrichten è nel mirino di Roma , Juve , Fenerbahce e Brighton , è un difensore moderno. Tutto da scoprire.

Grazie alle ventidue presenze, ai due gol e agli altrettanti assist totalizzati nella stagione in corso tra Bundesliga austriaca, Champions League e Coppa d’Austria, il gigante serbo sta facendo parlare di sé. Non che sia una novità, per lui, paragonato in Patria a Nemanja Vidic e che profuma di stella pronta a splendere nel firmamento del calcio europeo. Si vedrà se raggiungerà i compagni di nazionale Vlahovic e Kostic in bianconero ma, intanto, c’è tempo per iniziare a conoscerlo.

Pavlovic, le caratteristiche

Piede mancino, guardando Pavlovic non può che balzare all'occhio, in primis, è il suo metro e novantaquattro d’altezza. Non un dettaglio per un braccetto di difesa. Uno scontato vantaggio nel gioco aereo sia per vincere i duelli difensivi sia per rendersi pericoloso in area avversaria. Ma guai a pensare che stazza fisica, muscoli e vigore atletico siano sempre sinonimo di scarsa velocità perché nel caso di Pavlovic, che fa dell’efficacia nei contrasti un altro dei suoi punti di forza, è proprio la rapidità ad rappresentare un elemento chiave. La sua esplosività è la risorsa grazie a cui è in grado di francobollare gli avversari tenendogli testa a suon di sportellate. Spiccato il suo senso della posizione. Non per caso gioca anche da terzino sinistro. Con Alex Sandro in scadenza di contratto può rappresentare il calciatore che serve alla Vecchia Signora.